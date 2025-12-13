На трассе «Тамбов – Пенза» столкнулись более 20 автомобилей: шесть человек пострадали

В Пензенской области на федеральной трассе «Тамбов – Пенза» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием более 20 автомобилей. Как сообщила Госавтоинспекция региона, авария случилась на 271 километре автодороги.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении.

По уточненным данным, которые привел губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, в результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе 1 ребенок, который госпитализирован в Пензенскую областную детскую больницу имени Филатова. Двое взрослых доставлены в больницу № 6 имени Захарьина. Состояние оценивается как средней степени тяжести.

Остальным трем пострадавшим помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

Пенза, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

