Ночью над 14-ю регионами России сбили 141 дрон ВСУ

Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над 14-ю регионами РФ. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Больше всего дронов -35 – сбили над Брянской областью и Крымом – 32. Еще 22 беспилотника нейтрализовали над Краснодарским краем.

Вместе с тем над Тульской областью уничтожено 15 БПЛА, 13 – над Калужской областью и 7 – над территорией Курской области. По четыре беспилотника сбили в Рязанской и Ростовской областях, три – в Белгородской области, два – в Ленинградской области и по одному в Смоленской, Псковской, Новгородской областях и в Московском регионе.

«Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – уточнили в Минобороны РФ.

В Белгородской области в селе Ясные Зори дрон ВСУ атаковал частный дом, в результате чего ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями ног доставили в больницу, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

