Над регионами России за ночь сбили 130 украинских БПЛА

ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на российские регионы в ночь на понедельник, 15 декабря. Силы противоздушной обороны сбили 130 БПЛА над одиннадцатью субъектами РФ и Каспийским морем. Об этом сообщило Минобороны. Значительная часть из них – 38 – уничтожена над Астраханской областью. По 25 дронов перехвачены над московским регионом, в том числе 15 БПЛА на подлете к столице, и Брянской областью.

Еще по 8 беспилотников ликвидировали над Белгородской, Ростовской и Калужской областями. Шесть дронов сбили над Тульской областью, четыре – над Калмыкией, по три – над Курской и Орловской областями и один – над Рязанской областью. Кроме того, одни БПЛА нейтрализовали над акваторией Каспийского моря.

В Ростове-на-Дону из-за воздушной атаки загорелись два легковых автомобиля, припаркованные у частного дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Попытавшийся потушить их владелец получил ожог руки, ему была оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчина отказался. По данным главы региона, в поселке Деркул Тарасовского района повреждена крыша частного дома. «Фрагменты беспилотников упали на частные подворья в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, в микрорайоне Каменска, в ряде строений частично повреждено остекление», – написал Слюсарь в своем телеграм-канале. Пострадавших нет.

Из-за повреждения ЛЭП в Каменском районе остановлена работа водозабора и насосной станции, добавил губернатор. Без водоснабжения остались микрорайон Заводской в Каменске, хутор Масловка и станция Погорелово.

В Калужской, Брянской, Тульской и Рязанской областях, по данным глав регионов, обошлось без пострадавших и разрушений.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

