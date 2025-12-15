Московская студентка отдала аферистам украшения на 150 млн рублей

Студентка отдала мошенникам драгоценности на 150 миллионов рублей в Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

По информации правоохранителей, злоумышленники позвонили девушке, представившись полицейскими, и сообщили, что ее аккаунт на госпортале скомпрометирован и от ее имени якобы финансируется противоправная деятельность.

Лжеправоохранители убедили студентку принять участием в «спецоперации» по поимке преступников и уговорили ее показать им в режиме видеоконференцсвязи имевшиеся дома ценные вещи. При этом они попросили девушку никому не говорить о «спецоперации».

«Под предлогом декларирования она собрала дорогостоящие ювелирные украшения матери и отвезла их по указанному ей адресу в Подмосковье, где отдала незнакомцу», – отметили в полиции.

Позже об этом узнала мать жертвы и обратилась в правоохранительные органы. Полицейские задержали четырех участников мошеннической схемы. Курьера поймали в Подмосковье, координатора и посредника – в Москве и области, сбытчика – в Ярославле. Там же обнаружили украшения, их в ближайшее время вернут потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигуранты заключены под стражу. Проверяется их причастность к другим подобным эпизодам.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

