Дрон ВСУ ударил по машине в белгородском приграничье: ранена семейная пара

Супружеская пара пострадала при атаке украинского беспилотника на автомобиль в белгородском приграничье. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

БПЛА ударил по машине в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы, а также множественные осколочные ранения, уточнил глава региона.

По его словам, пострадавших доставили в местную больницу. После оказания необходимой помощи их переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Автомобиль получил повреждения, добавил Гладков.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube