При атаке ВСУ по запорожским Пологам погибла женщина

ВСУ атаковали город Пологи Запорожской области, погибла 73-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Во время обстрела пенсионерка находилась во дворе своего дома. На месте работают оперативные службы.

Глава региона выразил соболезнования близким погибшей. острадавшая находится в тяжелом состоянии

Напомним, накануне в результате прямой атаки ВСУ по частному домовладению в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Ночью девочку прооперировали, сейчас она находится на аппарате ИВЛ. «Прогнозы давать рано, задействованы все силы для помощи ребенку», – отметил губернатор.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

