Почти 39 тысяч жителей Кубани остались без света из-за атаки дронов ВСУ

В Славянском районе Краснодарского края из-за ночной атаки украинских беспилотников без света остались около 38,8 тыс. человек. Обломки БПЛА повредили две высоковольтные линии электропередачи, сообщает региональный оперативный штаб.

В ремонтных работах задействованы пять аварийных бригад – 20 человек и 5 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС. «В настоящее время без электричества остаются 12,7 тыс. человек», – говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью над Краснодарским краем был сбит 31 вражеский беспилотник. Из-за падения обломков БПЛА в Славянском районе края пострадали два человека.

Краснодар, Наталья Петрова

