Ночная атака БПЛА: сбито 94 дрона, есть пострадавшие на Кубани

Средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника над шестью российскими регионами и акваторией Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше половины вражеских дронов нейтрализовано на юге страны: 31 БПЛА обезвредили над Краснодарским краем и 22 – над Ростовской областью.

Еще 10 беспилотников сбили над Воронежской областью, восемь – над Саратовской, четыре – над Волгоградской, три – над Брянской областями. Кроме того, по восемь дронов ликвидировали над Азовским и Черным морями.

В Славянском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека, повреждены не менее пяти частных домов, сообщает региональный оперативный штаб. Раненые госпитализированы, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, фрагменты беспилотников обнаружены в частном секторе Славянска-на-Кубани, поселке Прибрежный, а также по девяти адресам в Красноармейском районе края. В некоторых домах повреждены кровли, выбило окна, двери. Обошлось без пострадавших. В районном центре также зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения.

В Воронежской области, по данным региональных властей, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на ЛЭП инфраструктурного объекта, пожар оперативно потушили.

В Ростовской области ночную атаку дронов отразили в Новошахтинске, а также в Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Пострадавших нет. В станице Николаевская Константиновского района повреждено имущество частного предприятия, люди не пострадали.

В Брянской области обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил губернатор Александр Богомаз.

