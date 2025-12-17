На НПЗ в Славянске-на-Кубани произошел пожар из-за атаки БПЛА

Обломки сбитого украинского БПЛА упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани и вызвали пожар. Никто не пострадал. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Как уточнили в оперштабе, в результате падения обломков беспилотника загорелось технологическое оборудование и трубопровоа на площади 100 квадратных метров. Возгорание оперативно потушили.

По информации Минобороны РФ, над территорией Кубани ночью сбили 31 дрон ВСУ. Всего средства ПВО перехватили 94 БПЛА над шестью российскими регионами.

