Курсант автошколы в Москве ранил ножом инструктора из-за провала на экзамене

Курсант с ножом напал на инструктора автошколы в Москве, обвинив его в неудачной сдаче экзамена в ГАИ, сообщает телеграм-канал Mash. Нападавший ранил 41-летнего инструктора в живот и грудь. Пострадавший госпитализирован.

ЧП произошло вечером 16 декабря. В ходе конфликта мужчина дважды ударил педагога ножом и сбежал с места преступления. Его задержали в тот же день. Пострадавший сейчас находится в реанимации.

Курсанты характеризуют раненого инструктора как спокойного и опытного педагога.

Москва, Наталья Петрова

