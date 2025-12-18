В России задержали 19 пособников мошенников и спецслужб Украины

ФСБ и МВД вскрыли и пресекли работу нелегальных каналов связи, используемых украинскими спецслужбами для вовлечения россиян в подготовку диверсий и терактов, дистанционного мошенничества, распространения ложных террористических угроз и совершения других преступлений. По данным спецслужбы, задержаны 19 граждан России, которые за деньги обслуживали нелегальные каналы связи и тем самым помогали спецслужбам Украины.

Задержания были проведены в сентябре-октябре в 12 регионах, в том числе Санкт-Петербурге, Подмосковье, Адыгее, Дагестане, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Рязанской, Самарской и Челябинской областях.

Как отметили в ФСБ, задержанные причастны к организации незаконного функционирования SIM-боксов, пополнения балансов использовавшихся в них SIM-карт, а также нелегальному распространению абонентских номеров российских операторов связи и незаконному предоставлению услуг по регистрации аккаунтов в интернете.

Оперативники изъяли более 40 сим-боксов, а также свыше 9 тыс. сим-карт и сим-чипов, использовавшихся в противоправной деятельности.

По фактам преступлений расследуют уголовные дела о незаконном использовании абонентского терминала пропуска графика либо виртуальной телефонной станции (ст. 274.3 УК РФ), организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства (ст. 274.4 УК РФ) и деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации либо авторизации в Сети для доступа к функциональным возможностям ресурса (274.5 УК РФ). Эти статьи вступили в силу с 1 сентября 2025 года и предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.

Москва, Наталья Петрова

