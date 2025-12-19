Ночью над Россией сбили 94 дрона ВСУ – в Белгороде пострадал ребенок

Средства ПВО прошедшей ночью уничтожили украинские беспилотники над территорией семи российских регионов и акваторией Каспийского и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 36 дронов были сбиты над Ростовской областью, 17 – над Белгородской, 15 – над Воронежской областями. Еще по шесть БПЛА нейтрализованы над Самарской и Астраханской областями, по одному – над Курской областью и Краснодарским краем. Кроме того, семь беспилотников ликвидировали над Каспийским морем, пять – над Азовским.

Массированной атаке БПЛА ночью подверглись Ростов-на-Дону, Таганрог и еще три района Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших нет. Нарушено электроснабжение в Ростове-на-Дону и еще в двух населенных пунктах. В областном центре из-за обрыва высоковольтной ЛЭП без света остались жилые дома в Болгарстрое и промышленные потребители в Западной промзоне, уточнил глава региона. Кроме того, по данным губернатора, из-за обрыва проводов нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района. В Таганроге повреждены остекление и кровля в пяти частных домах, загорелись три автомобиля, добавил Слюсарь.

В Белгороде при отражении атаки вражеского дрона ранен пятимесячный ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. У мальчика минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая и ушибленная рана головы. Ему оказывается вся необходимая помощь. Медики оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести. Кроме того, в городе в результате падения обломков БПЛА на парковку повреждены семь машин, а также остекление социального объекта и 17 квартир в 10 многоквартирных домах, добавил глава региона.

В Воронежской области обошлось без пострадавших и последствий на земле, сообщил губернатор Александр Гусев. Главы других регионов ночные атаки ВСУ пока никак не прокомментировали.

Москва, Наталья Петрова

