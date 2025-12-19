Мошенники получили свыше 237 млн рублей, зарегистрировав более 600 несуществующих детей

В Новосибирске будут судить мошенников, которые зарегистрировали более 600 несуществующих детей ради получения социальных выплат. Об этои сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В преступную группу входили восемь женщин и один мужчина. Они незаконно получили пособия больше чем на 237 млн рублей.

Фигуранты обвиняются в мошенничестве при получении выплат и подделке документов, совершенных в составе преступного сообщества. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

По версии следствия, житель Москвы подавал в МФЦ столицы и органы ЗАГСа Самары и Нижнего Новгорода ложные заявления о том, что присутствовал на родах в домашних условиях. После оформления свидетельств о рождении детей лжематери обращались в госорганы за получением пособий и других социальных выплат.

Всего в территориальные отделения Социального фонда РФ была подана недостоверная информация о рождении более 600 детей. Сумма социальных выплат превысила 237 млн рублей.

Кроме того, в ходе расследования установлены факты подделки обвиняемыми паспортов гражданина РФ, которые использовались в криминальной схеме для удостоверения личности в госорганах.

По фактам противоправной деятельности в 24 регионах России было возбуждено 89 уголовных дел, их объединили в одно производство.

Москва, Наталья Петрова

