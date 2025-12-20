Над российскими регионами за ночь сбили 27 БПЛА

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа над пятью российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, по 10 дронов сбиты над Белгородской и Воронежской областями, по два – над Курской и Липецкой областями, акваторией Азовского моря. Еще один БПЛА нейтрализован в небе над Брянской областью.
Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало.
