Ушли гулять и не вернулись домой: в Самарской области ищут четырех детей

Полицейские разыскивают четырех малолетних детей из поселка Безенчук Самарской области, которые вчера вечером не вернулись с прогулки. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Следственный комитет после исчезновения детей возбудил уголовное дело.

По данным полиции, ведутся поиски 10-летнего мальчика и трех девочек в возрасте 5,10 и 11 лет. Родители заявили в полицию о пропаже несовершеннолетних в час ночи. Личный состав отдела полиции ОМВД России по Безенчукскому району подняли по тревоге. Правоохранители распространили ориентировку с приметами детей. Сотрудники уголовного розыска устанавливают и опрашивают очевидцев, а также круг общения пропавших. Обследуются дворы, подвалы, чердаки, заброшенные стройки и ближайшие села. В поиске детей помогают представители поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Следователи по факту пропажи несовершеннолетних возбудили уголовное дело п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. В рамках расследования сотрудники СК и полиции принимают необходимые меры, чтобы выяснить местонахождение детей. На месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении детей, просят обратиться в следственное управление СК РФ по Самарской области по телефону: 8(846) 300-7-114.

Самара, Наталья Петрова

