Найдены пропавшие в Самарской области четверо детей

Пропавших в Самарской области четверых детей нашли, с ними все в порядке, сообщила региональная полиция.

«Дети разысканы. В отношении детей противоправные действия не совершались», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Телеграм-канал SHOT уточнил, что утром дети сами пришли в церковь. Где они провели ночь – пока неизвестно. Детей передали полицейским, в ближайшее время с ними будут работать сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Как сообщалось ранее, 10-летний мальчик и три девочки 5, 10 и 11 лет из поселка Безенчук не вернулись домой с прогулки вчера вечером. Родители пропавших детей обратились в правоохранительные органы. Районный отдел полиции подняли по тревоге в час ночи. К поискам присоединились волонтеры. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Самара, Наталья Петрова

