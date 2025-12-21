российское информационное агентство 18+

Жителей белгородского приграничья предупредили об отравленной бутилированной воде

Фото: freepik

Отравленная бутилированная вода могла появиться в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Панков:

«Враг применяет различные способы навредить мирным жителям. Поступила информация о том, что на территории Грайворонского округа появилась питьевая бутилированная вода, которая может быть отравлена. Посмотрите внимательно и разошлите своим близким и знакомым. Берегите себя, своих близких. Не поднимайте незнакомые предметы!», – написал чиновник в своем телеграмм-канале.

Панков прикрепил к сообщению фото бутылки объемом 0,5 литра с опасной для здоровья водой.

