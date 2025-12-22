МВД предупредило о новой схеме мошенников с подарочными сертификатами

Мошенники взяли на вооружение схему обмана, связанную с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов, предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Мошенники размещают объявления о простой удаленной работе в группах и каналах в мессенджерах. После отклика человека переводят в отдельную переписку или беседу и предлагают заработок на продаже подарочных сертификатов через онлайн-площадки», – рассказали в ведомстве.

Потенциальной жертве отводится роль посредника. В частности, она размещает объявления, получает деньги от покупателя, удерживает небольшой процент «вознаграждения», а остальную сумму переводит третьему лицу.

Покупатель получает нерабочий или недействительный подарочный сертификат. После жалобы и требования вернуть деньги организаторы схемы обещают, что «разберутся» и якобы сами компенсируют ущерб, но в этот момент общение прекращается.

«В результате ответственность перекладывается на исполнителя, который либо возвращает средства из собственных денег, либо рискует оказаться соучастником преступления», – отметили в киберполиции.

После инцидента злоумышленники удаляют переписку, меняют названия и оформление каналов. В результате жертва несет финансовые потери и может оказаться вовлечена в конфликт с покупателем.

Признаки данной мошеннической схемы включают отсутствие договора, общение в мессенджерах, продажу подарочных сертификатов через посредника, просьбы срочно перевести деньги третьим лицам через СБП и обещание фиксированного процента.

Правоохранители в связи с распространением этой схемы призвали к осторожности при поиске работы, а подарочные сертификаты рекомендовали покупать в официальных магазинах.

