Житель Белгорода угрожал устроить взрыв в отделении банка

В Белгороде мужчина угрожал устроить взрыв в отделении банка и потребовал позвать переговорщиков ФСБ. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Инцидент произошел в одном из филиалов крупного банка сегодня утром. Мужчина зашел в отделение и заявил, что у него при себе бомба, и он собирается ее взорвать.

Отмечается, что захватчик не стал удерживать заложников, посетителям и сотрудникам удалось покинуть помещение. Правоохранители около часа вели переговоры с мужчиной, в результате его задержали.

Как выяснилось, ни взрывчатки, ни оружия у захватчика не было. В настоящее время он находится на допросе в полиции. Не исключено, что мужчина решился на преступление под влиянием мошенников.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

