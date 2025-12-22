При атаке ВСУ в Энергодаре ранен мирный житель

В Энергодаре в результате атаки со стороны вооруженных формирований Украины получил ранения мирный житель 1948 года рождения. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«Мужчина оперативно доставлен в медико-санитарную часть, где ему оказана вся необходимая помощь. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.
Ранее мэр Энергодара Максим Пухов в своем телеграм-канале сообщал, что украинские войска вели обстрел критической инфраструктуры города. Под прицелом противника была подстанция «Луч», которая является ключевым объектом системы жизнеобеспечения.
Энергодар, Анастасия Смирнова
