ВСУ обстреливают критическую инфраструктуру Энергодара

Украинские войска ВСУ ведут обстрел критической инфраструктуры города-спутника Запорожской атомной станции Энергодара. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своем телеграм-канале.

По его данным, ВСУ используют для ударов по городу беспилотники и артиллерию.

«Под прицелом находится подстанция «Луч» – ключевой объект системы жизнеобеспечения», – заявил мэр.

Пухов подчеркнул, что сохраняется высокая угроза повторных ударов, и призвал жителей немедленно покинуть улицы и открытые пространства.

Энергодар, Наталья Петрова

