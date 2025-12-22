российское информационное агентство 18+

Понедельник, 22 декабря 2025

ВСУ обстреливают критическую инфраструктуру Энергодара

Украинские войска ВСУ ведут обстрел критической инфраструктуры города-спутника Запорожской атомной станции Энергодара. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своем телеграм-канале.

По его данным, ВСУ используют для ударов по городу беспилотники и артиллерию.

«Под прицелом находится подстанция «Луч» – ключевой объект системы жизнеобеспечения», – заявил мэр.

Пухов подчеркнул, что сохраняется высокая угроза повторных ударов, и призвал жителей немедленно покинуть улицы и открытые пространства.

Энергодар, Наталья Петрова

