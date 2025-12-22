ВСУ обстреливают критическую инфраструктуру Энергодара

Украинские войска ВСУ ведут обстрел критической инфраструктуры города-спутника Запорожской атомной станции Энергодара. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своем телеграм-канале.
По его данным, ВСУ используют для ударов по городу беспилотники и артиллерию.
«Под прицелом находится подстанция «Луч» – ключевой объект системы жизнеобеспечения», – заявил мэр.
Пухов подчеркнул, что сохраняется высокая угроза повторных ударов, и призвал жителей немедленно покинуть улицы и открытые пространства.
Энергодар, Наталья Петрова
