Система ПВО сбила 29 вражеских дронов над Россией за ночь

Силы противоздушной обороны в ночь на вторник перехватили 23 украинских беспилотника самолетного типа над шестью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Почти половина из них – 14 – уничтожена в Ростовской области. Семь дронов сбили в небе над Ставропольским краем, по три – над Белгородской областью и Калмыкией. Еще по одному БПЛА нейтрализовали над Курской областью и Крымом.

В Ростовской области воздушную атаку отразили в восьми районах – Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском. Никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, в станице Грушевской Аксайского района загорелся строящийся частный жилой дом, возгорание уже ликвидировали. Еще в одном возводимом частном доме выбиты окна.

В городе Буденновске Ставропольского края после атаки БПЛА есть возгорания на территории промзоны, сообщил глава региона Владимир Владимиров. На месте работают экстренные службы.

