Четыре мирных жителя ранены от ударов БПЛА в Белгородской области

В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его данным, в городе Грайворон из-за детонации FPV-дрона двое мужчин получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Пострадавшим оказана первая помощь в местной больнице. Они продолжат лечение в областной клинической больницу. «На месте атаки повреждены коммерческий объект и пять автомобилей», – уточнил глава региона.

В поселке Красный Пахарь Волоконовского округа дрон ударил по грузовику. Водителя с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями головы и спины бригада скорой транспортирует в больницу. У большегруза повреждена кабина.

В Борисовском округе в селе Беленькое FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения шеи, плеча и руки. Пострадавшего доставляют в горбольницу №2 Белгорода. Машина уничтожена огнем.

