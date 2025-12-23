В Подмосковье детей перевозили на электровелосипедах в курьерских сумках

Полицейские проверяют информацию о перевозке детей курьерами в сумках для доставки продуктов. Ранее соответствующее видео появилось в социальных сетях.

«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как двое доставщиков продуктов перевозили детей в курьерских сумках, закрепленных на багажниках электровелосипедов», – сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

В полиции добавили, что заявлений в правоохранительные органы по данному факту не поступало. Камера запечатлела курьеров с детьми в сумках в Люберцах.

Полицейские устанавливают личности правонарушителей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube