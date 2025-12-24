За ночь над регионами России сбили 172 украинских дрона

Киев минувшей ночью предпринял попытку массированной атаки беспилотниками на российские регионы. Силы противоздушной обороны уничтожили 172 вражеских БПЛА, сообщило Минобороны РФ. Большую часть из них сбили над Брянской областью – 110.

Еще 20 дронов ликвидировали над Белгородской областью, 14 – над Калужской, 12 – на Тульской областями. Шесть беспилотников нейтрализовали в небе над Орловской областью, четыре – над московским регионом, в том числе два, летевших на Москву, три – над Липецкой областью. По одном дрону обезвредили над Волгоградской, Курской, Смоленской областями.

В Тульской области произошел пожар на одном из предприятий, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. «В настоящее время открытое горение локализовано», – написал он в своем телеграм-канале. Также обломками БПЛА повреждены фасад и остекление частного дома в Большой Туле. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

В Брянской, Калужской, Смоленской областях, по данным глав регионов, при отражении воздушной атаки пострадавших и разрушений нет. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.

Москва, Наталья Петрова

