В Москве прогремел взрыв у здания полиции

В Москве прогремел взрыв рядом со зданием ОМВД. По предварительным данным, два человека погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Взрыв прогремел поздно ночью на Елецкой улице. Выяснилось, что взрывное устройство сработало рядом с автомобилем ДПС.

Два пострадавших сотрудника полиции были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Позже стало известно, что они скончались от полученных ранений.

По неподтвержденным данным, рядом с местом взрыва обнаружили еще одно тело. Личность погибшего устанавливается.

Управление СКР по Москве возбудило уголовное дело. «Следователями и криминалистами столичного СК совместно с оперативными службами осматривается место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения», – сообщили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube