За три часа над Россией уничтожили 23 украинских БПЛА

Силы ПВО за три часа утром в среду уничтожили 23 украинских беспилотника над семью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 9 дронов перехватили над Крымом, шесть – над Оренбургской областью, три – над Калужской, два – над Брянской областями. Еще по одному БПЛА сбили над московским регионом, Башкирией и Белгородской областью.

Дроны были нейтрализованы с 07:00 мск до 10:00 мск.

Оренбургский губернатор Евгений Солнцев уточнил, что российские военные отразили атаку вражеских дронов на один из промышленных объектов региона. «При этом незначительно повреждена инфраструктура предприятия», – написал он в своем телеграм-канале. Также глава региона сообщил, что после падения одного из сбитых БПЛА в населенном пункте, предварительно, никто не пострадал. На месте работают все оперативные службы.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщал об отражении атаки ВСУ на город. По его данным, сбито пять воздушных целей.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube