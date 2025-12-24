В Москве мужчине разорвало желудок из-за выпитого на корпоративе коктейля

В Москве мужчину госпитализировали с новогоднего корпоратива после того, как он выпил коктейль с жидким азотом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Компания устроила предновогодний праздник в кулинарной студии «Игра столов». Шеф-повар решил удивить гостей крио-шоу и готовил им эффектные коктейли с жидким азотом.

Такие напитки безопасны для человека, но употреблять их нужно только после того, как азот испарится. Однако гостей не предупредили об этом, один из участников выпил коктейль сразу после смешивания и схватился за живот.

По утверждению канала, желудок пострадавшего буквально разорвало. Мужчину госпитализировали и провели операцию.

Москва, Зоя Осколкова

