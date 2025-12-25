Пожар начался в порту Темрюка после атаки БПЛА: за ночь военные сбили 141 вражеский дрон

За прошедшую ночь средства противоздушной обороны перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотник над 12-ю российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего дронов было нейтрализовано над Брянской областью – 62. Еще 12 БПЛА сбили над Тульской областью, 11 – над Калужской, 9 – над московским регионом, 8 – над Адыгеей, 7 – над Краснодарским краем. По шесть беспилотников ликвидировали над Крымом и Ростовской областью, по пять – над Белгородской, Воронежской областями. Четыре дрона обезвредили над Курской областью и один – над Волгоградской. Кроме того, пять БПЛА перехватили над Азовским морем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о девяти сбитых на подлете к столице украинских дронах дронах ВСУ. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил он.

В результате атаки беспилотника в селе Глинищево под Брянском пострадала женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ее доставили в больницу с осколочными ранениями, в жилом доме повреждено остекление.

В порту Темрюка в Краснодарском крае, по информации регионального оперативного штаба, из-за атаки БПЛА загорелись два нефтяных резервуара. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составляет около 2 тысяч кв. метров. В тушении задействованы 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники регионального управления МЧС.

Кроме того, в результате атаки БПЛА повреждены производственные здания и техника сельхозпредприятия в селе Николаевка Щербиновского района Кубани. По данным оперштаба, никто не пострадал. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали.

В Тульской, Калужской, Воронежской областях, по данным региональных властей, обошлось без пострадавших и разрушений. В Ростовской области БПЛА уничтожены и подавлены в шести районах, пострадавших нет, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о последствиях на земле уточняется.

Москва, Наталья Петрова

