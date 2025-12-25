Женщина и подросток пострадали при ударе БПЛА по машине в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадали два мирных жителя, в том числе 14-летний подросток. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в городе Грайворон. По словам главы региона, пострадавшую женщину «неотложка» везет в городскую больницу №2 Белгорода. Мирная жительница получила осколочное ранение стопы. Школьника с предварительным диагнозом «баротравма» транспортируют в детскую областную клиническую больницу. Обоим оказывается вся необходимая помощь, добавил Гладков.

Белгород, Наталья Петрова

