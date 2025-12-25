Десятки тысяч человек в Херсонской области остались без света после атаки ВСУ

Часть Херсонской области осталась без электричества после атаки украинских войск, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, ВСУ вновь нанесли удар по трансформаторной подстанции «Виноградово». Без света остались более 60 тысяч человек в Алешкинском, Голопристанском, Каланчакском, Каховском, Скадовском и Чаплинском муниципальных округах, уточнил Сальдо.

На резервные источники питания переведены социально значимые объекты. Все системы жизнеобеспечения работают, заверил глава региона. Энергетики начали ремонтно-восстановительные работы.

Напомним, два дня назад подстанция «Виноградово» уже подвергалась удару ВСУ, без света тогда остались свыше 60 тысяч человек.

Геническ, Наталья Петрова

