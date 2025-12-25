российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 декабря 2025, 12:10 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Десятки тысяч человек в Херсонской области остались без света после атаки ВСУ

Часть Херсонской области осталась без электричества после атаки украинских войск, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, ВСУ вновь нанесли удар по трансформаторной подстанции «Виноградово». Без света остались более 60 тысяч человек в Алешкинском, Голопристанском, Каланчакском, Каховском, Скадовском и Чаплинском муниципальных округах, уточнил Сальдо.

На резервные источники питания переведены социально значимые объекты. Все системы жизнеобеспечения работают, заверил глава региона. Энергетики начали ремонтно-восстановительные работы.

Напомним, два дня назад подстанция «Виноградово» уже подвергалась удару ВСУ, без света тогда остались свыше 60 тысяч человек.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Конфликт на Украине, Скандалы и происшествия,