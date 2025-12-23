российское информационное агентство 18+

ВСУ атаковали энергосистему Херсонской области: без света остались более 60 тысяч человек

В российской части Херсонской области в результате целенаправленного удара со стороны вооруженных формирований Украины по энергосистеме региона без электроснабжения остались более 60 тысяч человек. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

«Без света остались свыше 60 тысяч человек в Алешкинском, Голопристанском, Скадовском, Чаплинском, Каланчакском и Каховском муниципальных округах», – уточнил губернатор.

По его словам, высокая активность украинских БПЛА сотрудники «Херсонэнерго» пока не могут приступить к ремонту. Работы по восстановлению электроснабжения начнутся после стабилизации обстановки, уточнил Сальдо.

Геническ, Анастасия Смирнова

