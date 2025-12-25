В Калужской области предотвращен теракт на газохранилище

ФСБ сообщила о предотвращении двух терактов, планировавшихся спецслужбами Украины в Калужской области. По данным российской спецслужбы, 49-летний житель Калуги, уроженец Запорожья, по заданию украинских спецслужб готовил подрыв газохранилища и взрыв на автомобильной стоянке оборонного предприятия. При задержании мужчина оказал сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Пострадавших среди правоохранителей и мирного населения нет.

Как отметили в ФСБ, для осуществления терактов мужчина изготовил около 80 кг бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства.

Из оборудованного украинскими спецслужбами схрона изъяли 300 грамм пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два электродетонатора, пистолет ПМ и боеприпасы к нему.

В смартфоне мужчины обнаружена переписка с куратором из украинских спецслужб с обсуждением планируемых преступлений, инструкциями по изготовлению СВУ и взрывчатых веществ.

Следственное подразделение УФСБ по Калужской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту).

В районе Калуги расположено подземное газохранилище, принадлежащее компании «Газпром ПХГ».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube