В Калужской области предотвращен теракт на газохранилище

ФСБ сообщила о предотвращении двух терактов, планировавшихся спецслужбами Украины в Калужской области. По данным российской спецслужбы, 49-летний житель Калуги, уроженец Запорожья, по заданию украинских спецслужб готовил подрыв газохранилища и взрыв на автомобильной стоянке оборонного предприятия. При задержании мужчина оказал сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Пострадавших среди правоохранителей и мирного населения нет.
Как отметили в ФСБ, для осуществления терактов мужчина изготовил около 80 кг бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства.
Из оборудованного украинскими спецслужбами схрона изъяли 300 грамм пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два электродетонатора, пистолет ПМ и боеприпасы к нему.
В смартфоне мужчины обнаружена переписка с куратором из украинских спецслужб с обсуждением планируемых преступлений, инструкциями по изготовлению СВУ и взрывчатых веществ.
Следственное подразделение УФСБ по Калужской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту).
В районе Калуги расположено подземное газохранилище, принадлежащее компании «Газпром ПХГ».
Москва, Наталья Петрова
