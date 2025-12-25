российское информационное агентство 18+

Четверг, 25 декабря 2025, 13:59 мск

Площадь возгорания в порту Темрюка после атаки БПЛА выросла вдвое

Вдвое выросла площадь возгорания в порту Темрюка Краснодарского края после ночной атаки украинских беспилотников. Там горят два резервуара с нефтепродуктами, огонь полыхает на площади 4 тысячи кв. метров. Об этом сообщает региональная оперштаб.

Утром к тушению подключился пожарный поезд. Всего в ликвидации ЧП задействовано 99 человек и 26 единиц техники, в том числе сотрудники регионального управления МЧС.

В оперштабе подчеркнули, что попадания нефтепродуктов в море не допущено.

Изначально сообщалось, что площадь пожара в порту Темрюка составляет около 2 тысяч кв. метров. Пострадавших нет.

Краснодар, Наталья Петрова

