В России раскрыли сеть нелегальных типографий по подделке документов

Российские правоохранители ликвидировали сеть типографий, в которых изготавливались поддельные паспорта, дипломы и медицинские справки. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Свыше 2,6 миллиарда рублей – таков общий доход от противоправной деятельности нелегальных типографий, которые ликвидировали мои коллеги из ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по Москве», – говорится в сообщении.

Поддельные документы изготавливались с использованием официальных бланков. Клиентов находили в соцсетях и на сайтах, злоумышленники работали на 200 интернет-ресурсах.

В результате оперативных мероприятий изъято свыше 50 тысяч поддельных документов в Москве и области, Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской, Курской областях, Татарстане и Крыму. 14 подозреваемых арестованы, 45 находятся под подпиской о невыезде.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

Москва, Зоя Осколкова

