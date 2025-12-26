Под Липецком шесть человек пострадали и один погиб в аварии с микроавтобусом

В Липецкой области «Газель» столкнулась с легковушкой. В результате один человек погиб, еще шестеро пострадали. Об этом сообщили в региональном минздраве.

ДТП произошло на выезде из села Сухая Лубна. На место прибыли пять бригад скорой помощи и медицины катастроф.

Молодая женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм. Также пять пострадавших были госпитализированы. При этом состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое.

В Госавтоинспекции региона уточнили, что водитель легковой машины не справилась с управлением, после чего автомобиль вынесло на встречную полосу. В настоящее время движение на дороге восстановлено.

Липецк, Зоя Осколкова

