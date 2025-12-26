БПЛА атаковал велосипедиста в Курской области – мужчина погиб

В результате атаки украинских беспилотников в курском приграничье погиб мирный житель, ранения получил пожарный. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По его данным, в деревне Ходяковка Глушковского района вражеский дрон атаковал мужчину, который ехал на велосипеде, – 57-летний сельчанин погиб.

В селе Крупец Рыльского района в результате атаки БПЛА пострадал 54-летний пожарный. С осколочными ранениями его доставили в больницу.

Хинштейн призвал местных жителей быть крайне внимательными.

Курск, Наталья Петрова

