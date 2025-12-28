Средства ПВО за ночь сбили 25 вражеских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили 25 дронов над территорией шести областей России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

12 БПЛА сбили над территорией Самарской области, по три – над Белгородской, Курской, Саратовской, по два – над Волгоградской и Ростовской.

В подвергшихся ночному налету регионах объявлялась беспилотная опасность. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

