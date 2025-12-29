Средства ПВО за ночь перехватили 89 украинских боевых дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 89 украинских беспилотников над территорией семи регионов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 28 декабря до 7.00 мск 29 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

49 дронов сбили над Брянской областью, 18 – над территорией Новгородской области, 11 – над Адыгеей, семь – над Краснодарским краем, по одному – над Орловской, Ростовской, Смоленской областями и акваторией Азовского моря.

Последствия ночной атаки уточняются. К данному моменту информации о пострадавших не поступало. На местах падения обломков работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube