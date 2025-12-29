Над Новгородской областью за два часа сбили 23 дрона ВСУ

ВСУ утром 29 декабря предприняли массированную воздушную атаку на Новгородскую область. Силы противоздушной обороны за два часа уничтожили над территорией региона 23 вражеских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, дроны были перехвачены с 07:00 до 09:00 мск. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Власти региона утреннюю атаку ВСУ пока не прокомментировали.

Напомним, за ночь средства ПВО нейтрализовали 89 вражеских БПЛА над территорией России, из них 18 – над Новгородской областью.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

