На Кубани 13 домов и промпредприятие повреждены после атаки БПЛА

В Краснодаре 13 частных домов получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников, сообщил региональный оперативный штаб. Речь идет о домовладениях в поселке Индустриальном.

«Пострадавших нет. По результатам подворового обхода всего обнаружены повреждения 13 частных домов – в них выбило стекла, в одном случае также повредило забор», – отметили в оперштабе.

В ближайшее время начнут работать комиссии по оценке ущерба. Власти города пообещали оказать жителям необходимую помощь.

В оперштабе добавили, что в Белореченске обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия. В результате была повреждена труба одного из цехов. Возник пожар на площади 20 кв. метров, который оперативно ликвидировали. Обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении семи беспилотников над Краснодарским краем за минувшую ночь.

Краснодар, Наталья Петрова

