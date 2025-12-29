В новой мошеннической схеме аферисты звонят под видом полицейских и опасных преступников

В прокуратуре Москвы рассказали о новой мошеннической схеме. Злоумышленники звонят россиянам под видом полицейских, которые разыскивают опасных преступников, а затем с жертвой связывается вымогатель. Попавшаяся на удочку аферистов пенсионерка лишилась 20 млн рублей.

78-летней москвичке позвонил псевдоучастковый, сообщил, что была убита пожилая женщина, и попросил быть бдительной, а в случае поступления подозрительных звонков – оставил телефон для связи. На следующий день с пенсионеркой связался мужчина и, угрожая насилием, потребовал 500 тысяч рублей.

Напуганная женщина перезвонила по оставленному ей лжеучастковым номеру телефона. После этого ее уговорили участвовать в операции по поимке опасного преступника. Она несколько раз передавала деньги курьерам, уверенная в том, что это инкассаторы. Ущерб превысил 20 млн рублей.

В прокуратуре подчеркнули, что никакие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия не проводятся по телефону, правоохранители не привлекают граждан к содействию с помощью телефонных переговоров.

«Сотрудники банков, правоохранительных и государственных органов не обзванивают граждан по видеосвязи, не просят снимать денежные средства и передавать их курьерам. Будьте бдительны, поступил подозрительный звонок – прекратите разговор», – отметили в надзорном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

