Во Владимире мальчик погиб, катаясь на тюбинге

Во Владимире девятилетний ребенок погиб, катаясь на тюбинге. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
Школьник с друзьями катался в частном секторе. «Ватрушка» с ребенком слетела с дороги, мальчик скатился в овраг и получил тяжелые травмы. Пострадавшего госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу, где он скончался.
В СК сообщили о проведении процессуальной проверки. «Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза. В настоящее время опрашиваются очевидцы и родственники, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», – говорится в сообщении.
Владимир, Зоя Осколкова
