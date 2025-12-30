Во Владимире мальчик погиб, катаясь на тюбинге

Во Владимире девятилетний ребенок погиб, катаясь на тюбинге. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Школьник с друзьями катался в частном секторе. «Ватрушка» с ребенком слетела с дороги, мальчик скатился в овраг и получил тяжелые травмы. Пострадавшего госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу, где он скончался.

В СК сообщили о проведении процессуальной проверки. «Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза. В настоящее время опрашиваются очевидцы и родственники, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», – говорится в сообщении.

Владимир, Зоя Осколкова

