Мошенники заставили жительницу Твери поджечь новогоднюю елку

В Твери 18-летняя девушка подожгла новогоднюю ель. Мошенники убедили ее «проверить систему пожаротушения».
Инцидент произошел на Советской площади. Девушка подожгла новогоднюю ель и попыталась скрыться. Возгорание потушили охранники администрации.
Полицейские задержали поджигательницу и выяснили, что она несколько недель общалась с аферистами, которые представлялись сотрудниками учебного отдела ее колледжа и банковскими служащими.
В результате злоумышленники попросили девушку поджечь дерево, чтобы «проверить систему автоматического пожаротушения». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Тверь, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»