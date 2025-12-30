Мошенники заставили жительницу Твери поджечь новогоднюю елку

В Твери 18-летняя девушка подожгла новогоднюю ель. Мошенники убедили ее «проверить систему пожаротушения».

Инцидент произошел на Советской площади. Девушка подожгла новогоднюю ель и попыталась скрыться. Возгорание потушили охранники администрации.

Полицейские задержали поджигательницу и выяснили, что она несколько недель общалась с аферистами, которые представлялись сотрудниками учебного отдела ее колледжа и банковскими служащими.

В результате злоумышленники попросили девушку поджечь дерево, чтобы «проверить систему автоматического пожаротушения». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тверь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

