В Белгородской области при атаках БПЛА один человек погиб, четверо ранены

В результате ударов украинских дронов по гражданским автомобилям в Белгородской области погиб один мирный житель, четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«На участке автодороги Грушевка – Пятницкое Волоконовского округа в результате удара FPV-дрона по автомобилю погибла женщина», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Находившегося в машине мужчину доставили в Волоконовскую центральную районную больницу с баротравмой и множественными слепыми осколочными ранениями спины и плеча, уточнил Гладков. Автомобиль уничтожен огнем.

В селе Бессоновка FPV-дрон также атаковал автомобиль. Мужчину, находившегося в машине, доставили в Томаровскую районную больницу. У пострадавшего диагностировали слепые осколочные ранения лица и бедра. Для дальнейшего лечения мужчину перевезут в городскую больницу №2 Белгорода.

В Шебекинском округе в селе Вознесеновка от удара БПЛА по машине пострадал мужчина. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча.

Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения лица, руки и голени при атаке FPV-дрона на трактор в селе Белянка. Бригада «неотложки» доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу.

Белгород, Наталья Петрова

