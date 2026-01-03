Автобус опрокинулся в Тульской области – десятки пострадавших

В Тульской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, пострадали более 30 человек, сообщает телеграм-канал «112».

Авария произошла в Богородицком районе. Автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Предварительно, травмы получил 31 человек. Всего в автобусе находилось 37 человек. На месте инцидента работают экстренные службы.

Причины аварии устанавливаются.

Телеграм-канал Baza уточняет, что двое пострадавших госпитализированы, остальным оказывают помощь на месте. По словам очевидцев, авария могла произойти из-за плохого состояния дороги. Отмечается, что трасса сильно занесена снегом, местами наблюдается наледь. Снегоуборочную технику на дороге заметили уже после ДТП.

Тула, Наталья Петрова

