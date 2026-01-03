На подлете к Москве сбиты четыре беспилотника ВСУ

Четыре украинских беспилотника уничтожены на подлете к Москве за полчаса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

О перехвате первого вражеского дрона системой ПВО градоначальник написал в своем телеграм-канале в 19:37 мск. Спустя 10 минут Собянин сообщил о сбитии еще одного БПЛА. В 20:03 мск он проинформировал об уничтожении еще двух дронов.

На местах падения обломков работают экстренные службы, добавил Собянин. Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало.

Москва, Наталья Петрова

