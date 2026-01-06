В Твери один человек погиб и двое пострадали из-за попадания дрона в многоэтажку

В Твери украинский БПЛА атаковал девятиэтажный жилой дом. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

«В Твери в результате отражения атаки БПЛА обломок беспилотника попал в окна одной из квартир 9-го этажа многоквартирного дома. На месте работают все оперативные службы. Открытое горение в одной из квартир ликвидировано в 3.45. Из соседней квартиры спасен пострадавший. Один человек погиб», – написал Королев в своем телеграм-канале.

Жильцов эвакуировали. Два человека получили первую медицинскую помощь и от госпитализации отказались. Пожар удалось быстро потушить. Организована работа оперативного штаба.

«Глава региона поручил в кратчайшие сроки закрыть тепловой контур, провести обследование поврежденных квартир, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения туда жителей или предоставления им временного жилья. Поставлена задача по обеспечению круглосуточной охраны пострадавшего здания», – добавил врио губернатора.

Тверь, Зоя Осколкова

