Средства ПВО за ночь сбили 129 вражеских дронов

Минувшей ночью ВСУ атаковали 22 региона России с помощью боевых дронов. Средства противовоздушной обороны сбили 129 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 23.00 мск 5 января до 7.00 мск 6 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

29 беспилотников сбиты над Брянской областью, 15 – над Белгородской, 13 – над Ярославской, 10 – над Новгородской. Девять дронов нейтрализованы над Смоленской областью, по семь – над Курской и Пензенской областями, по шесть – над Тверской областью и Республикой Башкортостан, по пять – над Астраханской и Ростовской областями, по четыре – над Калужской, по два над Московским регионом, Орловской и Ленинградской областями. По одному БПЛА уничтожено над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Рязанской областями, Татарстаном и Крымом.

На местах падения обломков работают оперативные службы. Информация о последствиях ночной атаки уточняется.

Москва, Зоя Осколкова

