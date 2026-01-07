Военные ночью сбили 32 украинских дрона над пятью регионами России

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили 32 украинских боевых беспилотника над территорией пяти регионов России и акваторией двух морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении. 11 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, семь – над Крымом, по два – над Черным и Азовским морями, один – над Воронежской областью.

С 23:00 мск 6.01 до 07:00 мск 7.01 были уничтожены еще девять вражеских беспилотников. Пять БПЛА перехватили над Черным морем, два – над Крымом, по одному – над территориями Краснодарского края и Республики Северная Осетия – Алания.

На местах падения обломков работают оперативные службы. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ночью вводились ограничения на полеты в аэропортах Сочи, Геленджика, Владикавказа, Магаса и Грозного, сообщили в Росавиации.

Москва, Зоя Осколкова

